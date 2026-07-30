Der Umsatz stieg ⁠stärker als am Markt erwartet um sechs Prozent auf 6,04 Milliarden ‌Euro, wie der Baustoffkonzern Heidelberg Materials am Donnerstag ‌mitteilte. Das Ergebnis ​des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) erhöhte sich um vier Prozent auf 1,09 Milliarden Euro und lag damit leicht über der Analystenprognose von 1,06 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr erwartet ‌der Vorstand nun einen Betriebsgewinn zwischen 3,40 und 3,65 Milliarden Euro und senkte damit das obere Ende der ​Spanne geringfügig. Die Nachfrage im Bausektor werde ​sich weiter stabilisieren, erklärte der Hersteller ​von Zement und Beton.