In den Ergebnissen spiegele sich ein gezielter Umbau des Unternehmens wider, hiess es von Hellofresh laut Mitteilung. Umsatzqualität und Margen würden dem kurzfristigen Wachstum vorgezogen. An der Börse fiel die Aktie. Für die im Kleinwerteindex SDax gelisteten Papiere ging es zuletzt um 2,7 Prozent auf 3,34 Euro nach unten. Seit Jahresbeginn hat die Aktie aber fast 45 Prozent an Wert verloren. Mit Blick auf die vergangenen zwölf Monate liegt das Minus sogar bei 60 Prozent.