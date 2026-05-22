Die Aktionäre bestätigten den früheren Baloise-Präsidenten von Planta an der Spitze des Verwaltungsrats von Helvetia Baloise ebenso wie alle weiteren Mitglieder des Gremiums, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Zudem hiessen die Aktionäre die Statutenänderungen und das neue Vergütungsmodell gut und genehmigten die vorgeschlagene Dividende von 7,70 Franken je Aktie.