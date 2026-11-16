Der Versicherungskonzern Helvetia Baloise will sich vorerst nicht an der weiteren Konsolidierung der Branche beteiligen. «Ich bin überzeugt, dass man nicht zwei Integrationen gleichzeitig durchführen kann», sagte Konzernchef Fabian Rupprecht in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der Westschweizer Zeitung «Le Temps». Zunächst soll die Integration von Baloise abgeschlossen werden.