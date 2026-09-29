Entsprechend stehen die Analysten der Deutschen Bank beim Getränkehersteller Pepsico auf die Bremse. Sie reduzierten am Montag das Rating auf «Hold» von «Buy» und senkten das Kursziel auf 138 von 155 Dollar. Eine Erholung bei PepsiCo scheine ungewisser, selbst unter Berücksichtigung der im historischen Vergleich niedrigen Bewertung. Die Experten der Deutschen Bank hätten nun weniger Gewissheit hinsichtlich der strategischen Ausrichtung von Pepsico in Nordamerika und seien folglich weniger davon überzeugt, dass das Unternehmen eine dauerhafte Erholung im Segment PepsiCo Foods North America erreichen könne.