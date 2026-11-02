Papadakis stört sich unter anderem daran, dass die Aktie die Verluste nach Rückschlägen bei den Wirkstoffprojekten Pelacarsen und Del-desiran bereits mehr als aufgeholt hat. Zudem sieht er für das Brustkrebsmittel Kisqali ein Patentrisiko ab 2031 und vermisst bedeutende klinische Impulse im kommenden Jahr. Zusätzlicher Konkurrenzdruck könnte ausgerechnet vom Basler Nachbarn kommen: Roche könnte mit Giredestrant nach Einschätzung des Analysten früher als erwartet das Umsatzpotenzial von Kisqali belasten.