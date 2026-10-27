Dabei sei es im dritten Quartal in Teilen des Geschäfts gut gelaufen. Eine stabile ​Nachfrage bei Urlaubs- und Geschäftsreisen habe positiv ​zu Buche geschlagen. So habe ​der bereinigte Gewinn mit 2,45 Dollar je Aktie die Prognosen ‌in Höhe von 2,11 Dollar übertroffen. Besonders gut seien die Geschäfte bei den Luxusmarken wie Waldorf Astoria gelaufen, ​wo ​der wichtige Erlös pro ⁠verfügbarem Zimmer (RevPAR) um fast 14 Prozent ​zugelegt habe. Für ⁠das Gesamtjahr zeigte sich Hilton bei dieser Kennziffer sogar ‌zuversichtlicher und hob die Wachstumsprognose an.