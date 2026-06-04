Rasanter Aufstieg

Wie Daniel Sotiroff, leitender Forschungsanalyst bei Morningstar, in seiner Analyse festhält, galt Vanguard vor fünf Jahren noch als Aussenseiter im Rennen um die Dollar-Billion. Mit einem Fondsvolumen von rund 225 Milliarden Dollar war VOO damals der kleinste der drei grossen S&P-500-ETFs. Marktführer war seinerzeit der SPDR S&P 500 ETF mit etwa 360 Milliarden US-Dollar.