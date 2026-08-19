Für hoch verschuldete Länder wie Frankreich ​und Italien wird die Lage damit zum Dilemma: Sie müssen gleichzeitig in die Verteidigung und die Energiewende investieren, doch Investoren könnten sich gegen eine noch höhere Verschuldung sperren. «Bei einer so langen Liste von Ausgaben wird die Staatsverschuldung tendenziell steigen», sagte ING-Ökonom Brzeski. Das könne den Druck auf die EZB erhöhen, im Fall eines Ausverkaufs an den Anleihemärkten erneut mit Anleihekäufen ‌einzugreifen.