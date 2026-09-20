Dies errechnete der Schweizerische Städteverband aufgrund eines Modells der ETH Zürich. Berechnet wurde die Wirtschaftsleistung der Monate Juni bis August. Besonders betroffen sei wegen der hohen Hintzebelastung aber auch der Wirtschaftskraft die Städte gewesen. Die «NZZ am Sonntag» hatte als erste über die Studie berichtet. Die Nachrichtenagentur Keystone-SDA hat die Studie nun ebenfalls erhalten.