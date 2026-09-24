Die Lagerbestände erhöhten sich währungsbereinigt um neun Prozent, was der Konzern auf Störungen in den globalen ​Lieferketten zurückführte. ​Um schneller auf Modetrends reagieren ⁠zu können, kauft H&M verstärkt Kleidung innerhalb der ​laufenden Saison ein und ⁠investiert zudem in neue Logistikzentren in Europa. Jüngst bauten die milliardenschweren ‌Erben des H&M-Gründers Erling Persson ihren Anteil an dem Konzern weiter aus und befeuerten damit Spekulationen, dass sie die ‌Modekette von der Börse nehmen könnten: Ende August kontrollierten ​sie über 68 Prozent der Anteile.