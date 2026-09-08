Amrize, von Jan Jenisch in Doppelfunktion als Konzernchef und Präsident des Verwaltungsrats geführt, hat mit den Ergebnissen und dem Ausblick laut Hüsler «eher enttäuscht». Das Unternehmen sei ein bisschen verhaltener unterwegs, als man sich das vor einem Jahr vorgestellt habe. Jenisch liegt laut Hüsler hinter seinem eigenen mittelfristigen Fahrplan zurück.