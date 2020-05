Abgebrochene Telefonkonferenzen und verspätete Finanzberichterstattungen von Unternehmen mit Junk-Rating belasten die Beziehungen zu Gläubigern. Diese lechzen verzweifelt nach Informationen, wie stark das Coronavirus die Geschäfte ihrer Kreditnehmer getroffen hat.

"Ein verantwortungsbewusstes Management sollte jetzt Investorenkonferenzen halten", sagte Senan Kiran, Senior Credit Research Analyst bei Muzinich & Co in London. "Wir brauchen jetzt die Informationen, um die Situation einzuschätzen und Investmententscheidungen zu treffen."

Die Automatenfirma Selecta mit Sitz in Kirchberg BE und die Kette Telepizza gehören zu den Unternehmen, die kürzlich vorgesehene Telefonkonferenzen, bei denen das Management Fragen von Anleihegläubigern beantwortet, gestrichen haben.

Keine Telefonkonferenz bei Selecta

Selecta führte letzte Woche keine Telefonkonferenz mit Investoren durch, als das im Besitz von KKR befindliche Unternehmen seine Zahlen vorlegte. Das Management konzentriere seine volle Aufmerksamkeit auf seine Geschäftsaktivitäten, hiess es. Der Automatenbetreiber sagte, er habe seine Liquiditätslinie und die revolvierende Kreditfazilität vollständig in Anspruch genommen. Die Anleihen sackten an dem Tag um 24 Cent auf ein Rekordtief von 32 Cent ab.

"Die Tatsache, dass die Unternehmensführung keine Telefonkonferenz hielt, hat wahrscheinlich zum Rückgang der Anleihen beigetragen hat", sagte Joan Sehim, Analyst bei Spread Research in Lyon. "Wir befürchten, dass die mangelnde Kommunikation des Managements eine schreckliche operative Lage verbirgt."

Der Papierhersteller Lecta hat die Telefonkonferenz zum Gesamtjahresergebnis in der vergangenen Woche erst an dem Tag, an dem sie stattfinden sollte, verschoben. Andere Kreditnehmer, wie der in Amsterdam ansässige Detailhändler Hema, haben Ergebnisvorlagen vertagt.

Transparenz ist wichtig

Hema teilte den Anleihegläubigern im März mit, dass die Beantwortung von Fragen von Investoren keine Priorität habe und auch angesichts anderer Bedenken schwer zu handhaben sei. Das Unternehmen verschob einen Investorentag und die Veröffentlichung des Jahresergebnis auf Ende Mai. Am 17. April veröffentlichte Hema eine aktualisierte Einschätzung der Auswirkungen der Pandemie und sagte, dass der Umsatz in den Filialen in den Niederlanden sich verbessere und sich die Online-Verkäufe verdreifacht hatten.

Es ist im Allgemeinen negativ für Investoren, wenn Unternehmen Konferenzenen zu den Gewinnvorlagen streichen, sagte George Curtis, Unternehmensanleihe-Analyst bei Twentyfour Asset Management in London. "Es kann ein Zeichen dafür sein, dass ein Unternehmen Probleme hat", sagte er.

Eine Sprecherin von Selecta lehnte eine Stellungnahme ab, während Vertreter von Telepizza und Lecta auf Bitten um Stellungnahme nicht reagierten. Eine Hema-Sprecherin sagte: "Wir weisen die Vermutung von uns, dass wir nicht transparent sind."

Kritik gibt es schon lange

Offenlegung ist seit langem ein Kritikpunkt von Anlegern in europäische Hochzinsanleihen. Viele der Kreditnehmer sind nicht börsennotiert und nur verpflichtet, die in ihren Anleihedokumenten festgelegten Berichtspflichten einzuhalten.

Sie müssen häufig keine Telefonkonferenzen veranstalten, und es ist nicht ungewöhnlich, dass Unternehmen diese absagen. Bei einer Absage laufen sie jedoch Gefahr, dass Anleihegläubiger annehmen, dass es schlechte Nachrichten gibt, die sie nicht preisgeben möchten.

Eine Gruppe von Kreditgebern auf dem Leveraged-Finance-Markt forderte im vergangenen Monat, dass Unternehmen bereit sein sollten, zu erklären, wie sich die Krise auf die Geschäftstätigkeit auswirkt, ihre Pläne zu weiterer Fremdkapitalaufnahme zu umreissen, und Klarheit über Vertragsklauseln zu schaffen. Der Verband European Leveraged Finance Association, der die Richtlinien verfasst hat, vertritt mehr als 30 institutionelle Bondmanager.

(Bloomberg7cash)