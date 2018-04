Der Pharma- und Diagnostikkonzern Roche wartet am frühen Donnerstagmorgen mit erfreulichen Neuigkeiten auf: Die Basler konnten den Konzernumsatz im ersten Quartal kräftiger steigern, als ihnen dies die Analysten zugetraut hatten.

Allen Unkenrufen zum Trotz blieben die Schreckensszenarien rund um das vom Patentablauf betroffene Brustkrebsmedikament Herceptin aus. Gleichzeitig trugen junge Präparate wie Ocrevus oder Hemlibra stärker als erwartet zum Umsatz bei.

Folglich bekräftigt Roche die im Februar kommunizierten Zielvorgaben für das Gesamtjahr nicht nur, sondern erhöht diese sogar leicht. Wie üblich liegt der Teufel allerdings im Detail.

Deshalb gibt der Genussschein von Roche an der Schweizer Börse SIX seine vorbörslichen Kursgewinne ab. Zur Stunde gewinnt er noch 0,3 Prozent auf 218,30 Franken.

Licht und Schatten

Morgan Stanley gewinnt den Quartalsumsatzzahlen mehrheitlich positive Aspekte ab. Wie die US-Investmentbank in einem Kommentar schreibt, überrascht insbesondere die Pharmasparte positiv. Bei den Schlüsselmedikamenten hätten gerade das Brustkrebsmedikament Herceptin sowie das noch junge MS-Präparat Ocrevus reissenden Absatz gefunden, so heisst es.

Bei Ocrevus übertrifft Roche schon seit dem vergangenen Sommer die Erwartungen regelmässig. Auch im zurückliegenden ersten Quartal verkaufte sich das Medikament um gut 20 Prozent besser als von Analysten prognostiziert.

Dennoch empfiehlt Morgan Stanley den Genussschein weiterhin mit "Underweight" und einem Kursziel von 230 Franken zum Verkauf.

Einer der schwächsten SMI-Titel seit Jahresbeginn

Wo Licht ist, ist für gewöhnlich auch Schatten. Während man sich bei Bernstein Research am deutlichen Umsatzrückgang mit dem Krebsmedikament Rituxan in Europa stösst, schreibt die UBS in einem Kommentar, dass Roche das Grippemedikament Tamiflu geholfen habe. Dabei übertraf das starken Nachfrageschwankungen unterliegende Präparat die bankeigenen Schätzungen um mehr als das Doppelte.

Dem Genussschein von Roche dürfte helfen, dass er zwischen Anfang Januar und Mittwochabend etwas mehr als 12 Prozent eingebüsst hat. Darin enthalten ist die Ausschüttung der Jahresdividende von Mitte März. Wie es im hiesigen Berufshandel heisst, machen insbesondere angelsächsische Grossinvestoren seit Wochen einen grossen Bogen um das Indexschwergewicht. Als Grund werden die Unsicherheiten rund um das vom Patentablauf betroffene Brustkrebsmedikament Herceptin genannt. Händlern zufolge dürfte das schwache Abschneiden seit Jahresbeginn dem Genussschein eine gewisse Stütze bieten.