Trump hatte sich ‌in den vergangenen Wochen schon öfter optimistisch gezeigt, ohne dass es jedoch zu einer Einigung gekommen ist. Ray Attrill, Leiter der Devisenstrategie bei ​der National Australia Bank, blieb allerdings zuversichtlich: «Sollten wir ​etwas Positives aus dem Iran ​hören, dürften sich die Chancen auf ein Friedensabkommen ganz klar verbessern», erklärte er. Von ‌der iranischen Seite hiess es, es sei noch kein Text für eine Absichtserklärung gebilligt worden. Wenn aber die USA den vom Iran ​gemachten ​Vorschlag akzeptieren würden, sei es wahrscheinlich, ⁠dass der Iran ebenfalls zustimme.