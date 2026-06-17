Die Aktien von UniQure steigen am Mittwoch nach US-Börsenstart um 65 Prozent auf 45 Dollar, nachdem sie im vorbörslichen Handel knapp 75 Prozent zugelegt hatten. Damit resultiert neuerdings eine Jahresbilanz von +91 Prozent. Das Allzeithoch erreichten die Valoren im Juni 2019 bei 82 Dollar.
UniQure will im dritten Quartal 2026 einen Zulassungsantrag für sein Mittel AMT-130 einreichen. Die US-Gesundheitsbehörde akzeptierte vorhandene Analysen der frühen bis mittleren Studienphasen als primäre Grundlage für den Antrag. Dadurch könnten sich die Chancen auf eine frühere Marktzulassung deutlich verbessern.
Die Huntington ist eine seltene, genetisch bedingte Erkrankung, die zu Verhaltensauffälligkeiten und kognitivem Verfall führt. Bei AMT-130 handelt es sich um die erste Gentherapie für Huntington, wonach Patienten im frühen Krankheitsstadium das Mittel einmalig durch einen neurochirurgischen Eingriff direkt in eine bestimmte Gehirnregion verabreicht bekamen. Dabei werden sowohl die schädliche mutierte als auch die normale Form des Huntington-Proteins reduziert.
(Reuters/cash)