Die Huntington ist eine seltene, genetisch bedingte Erkrankung, die zu Verhaltensauffälligkeiten und kognitivem Verfall führt. Bei AMT-130 handelt es sich um die erste Gentherapie für Huntington, wonach Patienten im frühen Krankheitsstadium das Mittel einmalig durch einen neurochirurgischen Eingriff direkt in eine bestimmte Gehirnregion verabreicht bekamen. Dabei werden sowohl die schädliche mutierte als auch die normale Form des Huntington-Proteins reduziert.