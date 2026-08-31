Weiter dürften die steigenden Kakaopreise aus dem Cashflow finanziert werden. Denn in der Vergangenheit hatte Barry Callebaut grössere Probleme, die steigenden Rohstoffkosten an die Kunden weiterzugeben, als der Konkurrent Lindt & Sprüngli. Zur Erinnerung: Im vergangenen Halbjahr sind die Preise um über 120 Prozent von etwa 3000 Dollar auf 6600 Dollar pro Tonne angestiegen.