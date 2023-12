Fragen zu Herzbergs Geschäften

Die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» habe am Montag in der Früh dem Aufsichtsrat der Immobiliengesellschaften einen umfangreichen Fragenkatalog zu Recherchen geschickt, in denen es «um mögliche fragwürdige Geschäfte Herzbergs» ging, berichtet die «F.A.Z.» online. Dabei gehe es unter anderem um eine Gesellschaft namens Havit, an der der Manager die Mehrheit halte. Sie habe Flächen in Signa-Gebäuden gemietet, allerdings offenbar zu marktunüblichen, günstigen Mieten. Eine Anfrage der Zeitung vom Montag liess Herzberg den Angaben zufolge bisher unbeantwortet.