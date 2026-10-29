Die USA und Israel hatten den Iran Ende Februar 2026 angegriffen. Seither ging es für die Ölpreise deutlich nach oben, auch weil der Tankerverkehr durch die Strasse von Hormus gestört ist. Diese Meerenge ist ein Öltransport-Nadelöhr. Die stark gestiegenen Öl- und Benzinpreise sowie die hohen Gewinne der Ölkonzerne sorgen für politische Diskussionen. Nicht wenige Stimmen fordern etwa von der Bundesregierung einen Spritpreisdeckel statt des Tankrabatts.