Die flächenbereinigten Umsätze in den USA seien im abgelaufenen Quartal ‌um 2,6 Prozent gestiegen, während Analysten mit einem ‌Plus von 3,8 Prozent gerechnet hatten, ​teilte der Konzern mit. Walmart erklärte zudem, erhaltene Zollerstattungen weiterhin zur Preissenkung zu nutzen. Das bereinigte operative Ergebnis habe mit 750 Basispunkten von diesen Zollerstattungen profitiert.