Die ‌US-Fluggesellschaft United Airlines stellte ⁠am Dienstag für das vierte Quartal einen bereinigten Gewinn von ⁠50 Cent bis 1,50 Dollar je Aktie in Aussicht. Der Mittelwert ‌von einem Dollar liegt damit deutlich unter ‌den Erwartungen von Analysten, die ​LSEG-Daten zufolge im Schnitt mit 1,76 Dollar gerechnet hatten. Zwar geht United im Schlussquartal von einem Umsatzplus von mehr als 20 Prozent aus, die rasant gestiegenen Treibstoffkosten schmälern die Gewinne ‌jedoch. Das Unternehmen geht davon aus, im vierten Quartal 4,80 Dollar pro Gallone (etwa 3,8 Liter) Kerosin zahlen zu müssen.