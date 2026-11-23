Sie sieht Hinweise darauf, dass das Unternehmen gezielt je nach Land die Produkte angepasst haben könnte, um den Handel einzuschränken, etwa durch unterschiedliche Verpackungsgrössen. Die Wettbewerbshüter prüfen auch, ob Coca-Cola niedrigere Preise im Grosshandel an die Bedingung geknüpft hat, die Erfrischungs- und Sportgetränke nicht in andere EU-Länder zu exportieren, und darauf bestanden hat, jeweils nach Land getrennt zu verhandeln. Das Unternehmen könnte damit aus Sicht der Behörde gegen EU-Recht verstossen haben.