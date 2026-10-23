Die Entwicklung der Kaufpreise fällt in den Regionen sehr unterschiedlich aus. In den sieben ‌grössten Städten sind etwa die Kaufpreise für Eigentumswohnungen um 0,8 Prozent gefallen, während sie in den übrigen Grossstädten sowie in deren Umland um jeweils 1,2 Prozent stiegen. Am stärksten zogen die Kaufpreise in Essen mit 3,5 Prozent ​an, gefolgt ​von Dortmund mit 2,0 Prozent und Hamburg mit 1,8 ⁠Prozent. Demgegenüber stehen Rückgänge in Stuttgart von 3,9 Prozent, in ​Berlin von 2,0 Prozent, in Köln ⁠von 1,3 Prozent, in Leipzig von 1,0 Prozent und in München von 0,7 Prozent.