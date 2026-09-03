Die Anlage ermöglicht die jährliche Lieferung von 580'000 Tonnen des CO2-reduzierten Zements der Marke Ecoplanet. Es handelt sich um die grösste Investition von Holcim in Tschechien mit einem Volumen von rund 1 Milliarde Tschechischen Kronen (39 Millionen Franken), wie das Unternehmen in einem Communiqué vom Donnerstag schrieb. Davon werde ein Drittel vom tschechischen Umweltministerium finanziert.