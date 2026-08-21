Mit dem Zukauf will ‌Holcim sein Angebot an Wand-, Boden- und Brandschutzlösungen in Europa ausbauen. Die Übernahme soll sich ab ​dem ersten Jahr positiv auf den ​Gewinn je Aktie auswirken ​und im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen werden, sofern ‌die zuständigen Behörden zustimmen. Für die irische James Hardie bedeutet der Verkauf einen Rückzug aus Europa. ​Der ​Faserzementhersteller will sich ⁠künftig stärker auf Nordamerika konzentrieren, ​nachdem Investoren die ⁠8,75 Milliarden Dollar schwere Übernahme des US-Baustoffkonzerns ‌AZEK im vergangenen Jahr kritisiert hatten. (