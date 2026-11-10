Im Zuge einer strategischen Neuausrichtung hatte ‌Honda seine Elektroautopläne in den USA im Mai über den Haufen geworfen und setzt vermehrt auf Hybrid-Modelle. Die Restrukturierung kostete die Japaner im Quartal von Juli ​bis September weitere rund drei Milliarden Dollar. Die Gesamtkosten belaufen ​sich damit auf mehr als zwölf Milliarden ​Dollar. «Wir wollen so viel wie möglich noch in diesem Geschäftsjahr verbuchen», sagte Honda-Finanzchef Masao Kawaguchi. ‌Im vergangenen Geschäftsjahr hatten Belastungen von mehr als neun Milliarden Dollar dem zweitgrössten japanischen Autobauer hinter Toyota den ersten Verlust seit fast 70 Jahren beschert.