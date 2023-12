Das Unternehmen steckt wie viele andere Immobilienkonzerne schon länger in einer schweren Krise, weil sie auf dem unter Druck geratenen Immobilienmarkt deutlich weniger einnehmen, schwerer an staatliche Unterstützung kommen und ihre Kredite nicht mehr bedienen können. «Der Fall Evergrande zeigt auch, dass die Ära der grossen privaten Immobilienentwickler in China zu Ende geht», sagt Max Zenglein vom China-Institut Merics in Berlin. Sollte Chan im Fall China Evergrande auf Abwicklung entscheiden, könnte sich das auch auf andere Unternehmen auswirken. «Eine Herausforderung für die Regierung wird sein, Dominoeffekte in der Wirtschaft durch grosse Pleiten zu verhindern», sagt Zenglein.