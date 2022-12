Ein Teil des Marktes glaubt, dass nach einem 60-Prozent-Kursrückgang in diesem Jahr das Wesentliche an schlechten Nachrichten eingepreist sei. Digitalstrategie-Chef Sean Farrell vom Marktanalyseunternehmen Fundstrat schrieb am Freitag: "Unser Basisszenario ist, dass das meiste am Ausverkauf vorbei ist, aber dass die Investoren möglicherweise für das Risiko unmittelbar noch nicht entschädigt werden."