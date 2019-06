Auslöser dafür ist ein Aktiensplit, dem die Aktionäre auf der jüngsten Generalversammlung zugestimmt haben. Aus einer bestehenden Aktie werden fünf neue Aktien geschaffen und die Anzahl beträgt danach insgesamt neu 78'591'035 Titel mit einem Nominalwert von je 1,00 Franken. Die Umstellung auf die neuen Titel erfolgt per heute Freitag. Damit will die Gesellschaft die Liquidität und Attraktivität ihrer Anteile für Privatanleger erhöhen, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.

Am 1. Juli schüttet Aevis Victoria ausserdem 1,10 Franken aus Kapitaleinlagereserven für jede am 29. Mai 2019 gehaltene Aktie sowie eine Sonderausschüttung aus Kapitaleinlagereserven von 0,76 Franken je Aktie für am 26. Juni 2019 gehaltene Aktien aus. Beide Ausschüttungen seien für Privatpersonen mit Wohnsitz in der Schweiz steuerfrei.

Aevis Victoria-Aktien schlossen am Donnerstag um 0,32 Prozent höher bei 63,60 Franken.

(AWP)