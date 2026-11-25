Der Umsatz stieg den Angaben zufolge um 9,3 Prozent auf 16 Milliarden Dollar, während der bereinigte Gewinn je Aktie um knapp elf Prozent ‌auf 0,83 Dollar schrumpfte. Analysten hatten jedoch einen Rückgang auf 0,75 Dollar befürchtet. Für das laufende Vierteljahr stellte HP einen Überschuss von 0,66 bis 0,76 ​Dollar je Aktie in Aussicht. Das Nettoergebnis 2026/2027 dürfte ​zwischen 3,15 und 3,45 Dollar je ​Aktie liegen. Die jeweiligen Mittelwerte liegen unter den bisherigen Markterwartungen.