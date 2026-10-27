Das ‌Geldhaus steigerte den Vorsteuergewinn im dritten Quartal den Angaben zufolge um ​32 Prozent auf 9,6 ​Milliarden Dollar. Dieser ​Wert lag im Rahmen der Markterwartungen. ‌Der Umsatz der Vermögensverwaltung stagnierte dagegen bei 2,7 Milliarden Dollar, nachdem ​er ​in den ⁠vorangegangenen Quartalen um 15 ​beziehungsweise 23 Prozent ⁠zugelegt hatte.