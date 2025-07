Die Behörden beider Länder führen nach Angaben der britischen Grossbank Strafuntersuchungen gegen das Schweizer Vermögensverwaltungsinstitut. Bei den Untersuchungen gehe es um zwei «historische» Bankbeziehungen, schreibt die HSBC in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Halbjahresbericht. Die Untersuchungen gegen die HSBC-Tochter befänden sich derzeit in einer frühen Phase. Basierend auf den derzeit bekannten Fakten könne der Ausgang oder allfällige Belastungen für die HSBC nicht vorhergesagt werden.