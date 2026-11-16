Ein Versuch, die Rückendeckung der US-Regierung für eine Rückkehr Huangs an die Nvidia-Spitze zu gewinnen, dürfte allerdings auf scharfen Widerstand von Finanzminister Scott Bessent stossen. Dieser forderte am Sonntag sogar, dass der Chefposten mit jemandem von ausserhalb des Unternehmens besetzt werden müsse. Bessent verweist auf den Schmuggel moderner Nvidia-Chips nach China in Umgehung von US-Exportverboten. Firmen etwa in Singapur und Malaysia stehen in Verdacht, angeblich für den eigenen Gebrauch gekaufte Nvidia-Technik nach China weitergereicht zu haben.