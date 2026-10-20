Im Kommunikationssegment ging der Umsatz noch um 4,2 Prozent zurück. Zur Jahresmitte hatte das Minus allerdings noch 14,1 Prozent betragen. Für die Verbesserung sorgte vor allem das Geschäft mit optischen Schaltern (OCS) für KI-Rechenzentren. Im Transportsegment legte der Umsatz um 4,7 Prozent zu. Hier profitierte Huber+Suhner insbesondere von einer Erholung im Automobilgeschäft.