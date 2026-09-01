Der Spezialist für elektronische und optische Verbindungstechnik hatte den Kauf bereits am 22. Juli 2026 angekündigt. Der Abschluss sei nun erfolgt, teilte das Huber+Suhner am Dienstag mit. Ingun mit Sitz in Konstanz ist ein Anbieter von Prüf- und elektrischen Kontaktierungslösungen.
Das Unternehmen stellt unter anderem Federkontaktstifte, Prüfadapter-Bausätze und Zubehör für kundenspezifische Lösungen her. Mit der Übernahme erweitert Huber+Suhner sein Portfolio im Bereich Test und Messung und stärkt laut Mitteilung den Zugang zu bestehenden und angrenzenden Märkten.
Ingun wird innerhalb des Segments Industrie als eigene Geschäftseinheit geführt.
(AWP)