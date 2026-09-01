Der Spezialist für elektronische und optische Verbindungstechnik hatte den Kauf bereits am 22. Juli 2026 angekündigt. Der Abschluss sei nun erfolgt, teilte das Huber+Suhner am Dienstag mit. Ingun mit Sitz in Konstanz ist ein Anbieter von Prüf- und elektrischen Kontaktierungslösungen.