Noch vor kurzem hatte sich Grieder optimistisch über ‌die künftige Zusammenarbeit mit dem neuen Grossaktionär und dem neuen Aufsichtsratschef Michael Murray geäussert: «Wir sind in einem konstruktiven Dialog mit der Frasers Group», sagte er, nachdem sein ​Unternehmen wegen der Konsumflaute die Prognosen für das laufende Jahr ​zurückgenommen hatte und nun ein Umsatzminus von bis ​zu neun Prozent erwartet.