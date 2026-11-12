Knapp zwei Monate nach der Machtübernahme durch das britische Textil-Konglomerat Frasers hat auch CEO Daniel Grieder seinen Abschied angekündigt. Der Schweizer verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch Ende des Jahres, teilte der Modekonzern am Donnerstagabend in Metzingen bei Stuttgart mit.
Finanzvorstand Yves Müller ist bereits weg, Vertriebschef Oliver Timm geht ebenfalls zum Jahresende, wie Boss Anfang der Woche bekannt gegeben hatte. Grieders Nachfolger kommt von Frasers: David Epstein war dort zuletzt als Brand Partnerships Officer für die Zusammenarbeit mit Markenherstellern im Sport- und im Luxus-Segment zuständig.
Noch vor kurzem hatte sich Grieder optimistisch über die künftige Zusammenarbeit mit dem neuen Grossaktionär und dem neuen Aufsichtsratschef Michael Murray geäussert: «Wir sind in einem konstruktiven Dialog mit der Frasers Group», sagte er, nachdem sein Unternehmen wegen der Konsumflaute die Prognosen für das laufende Jahr zurückgenommen hatte und nun ein Umsatzminus von bis zu neun Prozent erwartet.
Hugo Boss könne vom Know-how der Briten im Einzelhandel profitieren, sagte Grieder. Aber auch Boss bringe Expertise mit, von der Frasers profitiere. Am Donnerstag erklärte er: «Wir haben ein starkes Fundament geschaffen, und ich bin überzeugt, dass nun der richtige Zeitpunkt für mich gekommen ist, die Führung an die nächste Generation zu übergeben.»
Grieder führt Hugo Boss seit gut fünf Jahren. «Seit seinem Amtsantritt im Juni 2021 hat Daniel Grieder die Transformation von Hugo Boss (...) entscheidend geprägt», hiess es in der Mitteilung. «Der Relaunch von 'Boss' und 'Hugo' hat beiden Marken neue Dynamik verliehen.» Aufsichtsratschef Murray sagte: «Unter seiner Führung hat das Unternehmen seine Positionierung geschärft und neue Wege geschaffen, wie die Marken mit Konsumenten auf der ganzen Welt in Verbindung treten.»
(Reuters/cash)