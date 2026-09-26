Permiras Erbe: hohe Kosten, was nach Abkühlung der Nachfrage in China zu Gewinnwarnungen führte. Anders als Permira ist Frasers ein Handelsprofi. Hugo-Boss-Chef Grieder, der gut ein Jahr nach Frasers’ erster Beteiligung zum CEO ernannt worden ist, muss mit seinem Management liefern. Die Aktie notiert gut 18 Prozent tiefer als bei seinem Antritt. Sein Vertrag läuft bis 2028.