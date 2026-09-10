Für Saudi-Arabien besonders wichtig

Die Meerenge Bab al-Mandab liegt zwischen dem Jemen auf ​der Arabischen Halbinsel einerseits und Dschibuti sowie Eritrea an der ​afrikanischen Küste andererseits. Sie ist eine Hauptroute für Rohöl und Treibstoff aus der Golfregion in Richtung Mittelmeer und Asien. ‌Für Saudi-Arabien ist der Seeweg durch das Rote Meer besonders wichtig, da die Strasse von Hormus wegen des Konflikts zwischen den USA und dem Iran weitgehend blockiert ist. Die jemenitischen Regierungstruppen zogen ​sich den ​Angaben zufolge nach Süden in Richtung Dhubab zurück, ⁠um die Kontrolle über die Meerenge zu sichern.