Die jemenitischen Streitkräfte kündigten Gegenangriffe an, um die von den Huthis eroberten Gebiete entlang der Küste des Roten Meeres zurückzugewinnen. Die international anerkannte Regierung werde Waffen und Flugzeuge einsetzen, um die Bewegungen der Rebellen in Schlüsselgebieten zu unterbinden, teilten die ‌Streitkräfte mit. Dies betreffe unter anderem die Strasse zur Küstenstadt Mokka, die die Huthis am Donnerstag zusammen mit den Hanish-Inseln im Roten Meer eingenommen hatten. Militärsprecher Oberst Madsched al-Nasili rief die Zivilbevölkerung auf, die Verbindung zwischen den ​Städten Tais und Mokka zu meiden. Die Kämpfe hatten sich in den vergangenen Tagen ​verschärft, da die Huthis sich verstärkt auf die Kontrolle der ​jemenitischen Küstenlinie konzentrierten.