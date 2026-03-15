Auf der anderen Seite ist die Hoffnung auf stark sinkende Zinsen bei einem schnellen Ende des Iran-Krieges wenig realistisch. Experten wie jene von Société Générale wiesen darauf hin, dass sich die Situation an den Energiemärkten nicht über Nacht normalisieren werde. Dies zeigt auch ein Blick auf die Prämien zur Absicherung der Schwankungsanfälligkeit an den Erdölmärkten. Diese signalisieren eine graduelle Beruhigung über die nächsten neun Monate, während sich ein kurzer Schock normalerweise innerhalb von zwei bis drei Monaten korrigiert. Zudem darf nicht vergessen werden, dass eine Normalisierung der gestörten Lieferketten längere Zeit in Anspruch nehmen dürfte.