Laut einer Analyse des Hypothekenvermittlers Resolve stieg der Medianzins einer zehnjährigen Festhypothek auf 1,84 Prozent. Das ist im Vergleich zum Vorquartal ein Plus von 14 Basispunkten. Grund für die steigende Tendenz sind die an den internationalen Finanzmärkten gestiegenen Zinsen, nachdem die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen erhöht haben. Bis September 2027 werde für den SNB-Leitzins ebenfalls eine Erhöhung von heute 0 auf bis zu 0,75 Prozent gerechnet, schrieb Resolve in einer Mitteilung vom Mittwoch weiter.