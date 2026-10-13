Die hohen Hypothekenzinsen haben die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe (die sogenannten «Pending Sales») in den USA auf ein fast zwölfjähriges Tief stürzen lassen. «Die Stimmung in der Immobilienbranche hat sich grundlegend gewandelt», sagte Daryl Fairweather, Chefökonomin von Redfin. «Wenn die Zinsen derart steigen, können sich weniger Menschen den Hauskauf leisten; folglich müssen die Verkaufszahlen zurückgehen.»