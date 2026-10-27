Aus technischer Sicht dürfte die Zone um 4 bis 4,20 Franken als starke Unterstützung gelten. Darunter käme das Niveau um 3,70 Franken, dann 3,33 Franken und anschliessend das Jahrestief bei rund 2,80 bis 3 Franken wieder in Reichweite. Auf der Oberseite markiert die runde Marke von 4,50 bis 5 Franken den ersten spürbaren Widerstand. Weitere Hürden liegen beim Augusthoch von 6,73 Franken und beim Sommerhoch von 7,56 Franken.