Neben dem reinen Zahlenwerk werden sich die Anlegerinnen und Anleger für Aussagen zu den wichtigsten Medikamenten interessieren, namentlich zu Tryvio und Quviviq. Zu Quviviq gab das Management des in Allschwil ansässigen Unternehmens Anfang Woche schon eine exklusive Vereinbarung mit Jamjoom Pharma zur Vermarktung und Distribution des Schlafmittels in Saudi-Arabien und der Levante bekannt. Partnerschaften wie diese seien entscheidend, um die Vermarktung von Idorsia-Produkten auf neue Regionen auszuweiten und letztlich den Patientenzugang weltweit zu maximieren, hiess es in der Medienmitteilung vom Montag.