Idorsia hat für sein Schlafmittel Daridorexant den Sonderstatus «Breakthrough Therapy Designation» der US-Arzneimittelbehörde FDA erhalten. Diese Auszeichnung gilt für die Behandlung von Schlafstörungen bei Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 18 Jahren, wie das Biopharma-Unternehmen in einem Communiqué vom Mittwoch schrieb. Der Status ermöglicht eine engere Zusammenarbeit mit der FDA und soll die Entwicklung des Medikaments beschleunigen.