Er übernimmt den Posten ab 1. Oktober 2026 von Jean-Paul Clozel, der seit März 2026 interimistisch an der Spitze steht und Verwaltungsratspräsident bleibt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Mit der Ernennung will das Biopharma-Unternehmen die nächste Wachstumsphase vorantreiben und den Wert seines Portfolios besser ausschöpfen.
Der Verwaltungsrat suchte für den Chefposten nach eigenen Angaben eine Führungskraft mit langfristigem Fokus, die Wissenschaft, Kommerzialisierung und operative Umsetzung verbindet. VR-Präsident Jean-Paul Clozel erklärte: «Unsere Priorität ist es, das Unternehmen auf die Aktivitäten auszurichten, die das Wachstum vorantreiben und die Wirkung unseres Portfolios maximieren. Idorsia verfügt über eine einzigartige, in der Wissenschaft verwurzelte Kultur, gepaart mit Ehrgeiz und Unternehmergeist, und ich bin zuversichtlich, dass Roland auf diesem Fundament aufbauen und das Unternehmen erfolgreich weiterentwickeln wird.»
Wandeler ist derzeit Präsident der Biopharma-Sparte von Grifols. Zuvor arbeitete er in Führungsfunktionen bei Amgen und war Chief Operating Officer bei MorphoSys. Wandeler verfügt über mehr als 25 Jahre Führungserfahrung in den Vereinigten Staaten, Europa und auf internationalen Märkten.
Zudem baut Idorsia seine Konzernleitung aus. Benjamin Limal und Dominique Le Terrier rücken in die Geschäftsleitung auf, und Begoña Carreño-Gómez wird per 1. November 2026 neue Chief Business Development Officer.
(AWP)