Der Verwaltungsrat suchte für den Chefposten nach eigenen Angaben eine Führungskraft mit langfristigem Fokus, die Wissenschaft, Kommerzialisierung und operative Umsetzung verbindet. VR-Präsident Jean-Paul Clozel erklärte: «Unsere Priorität ist es, das Unternehmen auf die Aktivitäten auszurichten, die das Wachstum vorantreiben und die Wirkung unseres Portfolios maximieren. Idorsia verfügt über eine einzigartige, in der Wissenschaft verwurzelte Kultur, gepaart mit Ehrgeiz und Unternehmergeist, und ich bin zuversichtlich, dass Roland auf diesem Fundament aufbauen und das Unternehmen erfolgreich weiterentwickeln wird.»