Die beiden Präsentationen von Idorsia basierten auf weiteren Analysen der Phase-III-Studie Precision bei schwer behandelbarem Bluthochdruck. Die Analysen untersuchten zwei Patientengruppen: Menschen mit Fettleibigkeit und Patienten mit gleichzeitigen Herz-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen. In beiden Patientengruppen führte Aprocitentan zu einer raschen zweistelligen Senkung des Blutdrucks, wie Idorsia am Montag mitteilte. Zusätzlich zur Blutdrucksenkung zeigte das Mittel Hinweise auf einen nierenschützenden Effekt.