Die Studie soll belegen, dass das Schlafmittel Quviviq nicht nur den Nachtschlaf verbessert, sondern auch die Funktionsfähigkeit am Tag, wie Idorsia am Dienstag mitteilte. Dari-Dream ist eine klinische Phase-3-Studie. Rund 344 Erwachsene und ältere Menschen mit Schlafstörungen nehmen über drei Monate an der randomisierten, placebokontrollierten Doppelblindstudie teil. Die Ergebnisse werden für 2028 erwartet.