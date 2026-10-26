Die Studie umfasste 165 Kinder und Jugendliche mit Schlafstörungen. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer hatte eine diagnostizierte oder unterschwellige neurologische Entwicklungsstörung, darunter Autismus oder Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Die Verbesserungen bei Autismus-Teilnehmern gingen über die reinen Schlafeffekte hinaus, was auf eine mögliche direkte Wirkung auf die Autismus-Symptome hindeutet.