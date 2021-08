Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank im August um 1,3 auf 99,4 Punkte, kräftiger als erwartet und zugleich den zweiten Monat in Folge, wie das Münchner Institut am Mittwoch zur Umfrage unter rund 9000 Managern mitteilte. "Lieferengpässe bei Vorprodukten in der Industrie und Sorgen wegen steigender Infektionszahlen belasten die Konjunktur", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. "Insbesondere im Gastgewerbe und im Tourismus wachsen die Sorgen." Wegen des Materialmangels und steigender Kosten wollen viele Firmen ihrerseits die Preise erhöhen. Dies gilt etwa für Industrie, Einzelhandel und Bau. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht die deutsche Wirtschaft bei der Erholung von der Corona-Krise dennoch auf Kurs.

Die Manager beurteilen ihre Lage zwar etwas besser als zuletzt, bewerten ihre Geschäftsaussichten jedoch deutlich skeptischer. Die Stimmung in der Industrie verschlechterte sich trotz gut laufender Geschäfte spürbar. "Der Ausblick auf die kommenden Monate erlitt einen deutlichen Rückschlag", betonte Fuest. "Rund 70 Prozent der Industriebetriebe klagen inzwischen über Engpässe bei Vorprodukten", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe zu Reuters. Besonders Halbleiter, Metalle und Kunststoffe seien knapp.

«Felsenfest überzeugt, dass sich der Knoten lösen wird»

Für die Industrie sei das Glas zurzeit halb voll und halb leer, sagte Präsident Siegfried Russwurm vom Industrieverband BDI: gute Auftragseingänge, aber Schwierigkeiten bei den Auslieferungen. "Wir sind felsenfest überzeugt, dass sich der Knoten lösen wird." Die Corona-Pandemie sorge aber immer wieder für Probleme, etwa durch geschlossene Häfen in China. "Die Lage bleibt fragil", sagte Russwurm. Bis zum Jahresende könne die Wirtschaft aber ihr Vorkrisenniveau wieder erreichen.

Nach einem Exportplus von 19 Prozent im ersten Halbjahr spüren die deutschen Aussenhändler Gegenwind im wichtigen China-Geschäft: Die Ausfuhren dorthin sanken im Juli um 3,9 Prozent binnen Jahresfrist auf 8,4 Milliarden Euro. Das war der erste Rückgang seit August 2020 und das grösste Minus seit Mai 2020. "In der Corona-Krise war China bislang die Konjunkturlokomotive der Welt - und auch der deutschen Exportwirtschaft", sagte Aussenwirtschaftschef Volker Treier vom Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) zu Reuters. Transportprobleme im Schiffsverkehr und Engpässe bei Materialien sorgten nun aber für Störungen in den Lieferketten. "Mit Blick auf das Restjahr 2021 erhöht aber die abflachende Konjunktur in China die Sorgenfalten der international ausgerichteten deutschen Wirtschaft."

DekaBank-Chefökonom Ulrich Kater geht davon aus, dass der "Hochpunkt der Konjunkturrallye" im laufenden dritten Quartal erreicht werden dürfte. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer rechnet damit, dass die deutsche Wirtschaft im Schlussquartal 2021 kaum noch wächst: "Wir erwarten nur ein mageres Plus von 0,2 Prozent." Nach dem Schrumpfen um 2,0 Prozent Anfang 2021 war die Wirtschaft im Frühjahr um 1,6 Prozent gewachsen. Wirtschaftsminister Altmaier sieht Deutschland trotz der vierten Corona-Welle im Aufschwung. "Das bedeutet, dass die Wirtschaft sowohl in diesem wie im nächsten Jahr aller Vorrausicht nach kräftig wachsen wird." Die Prognose der Regierung aus dem Frühjahr sagt für 2021 ein Plus von 3,5 und für 2022 von 3,6 Prozent voraus. Dies könne "ziemlich punktgenau" so kommen, erläuterte Altmaier.

Gastgewerbe und Tourismus – «Optimismus hier komplett weg»

Derweil haben steigende Infektionszahlen die Erwartungen im Gastgewerbe und Tourismus praktisch einbrechen lassen, sagte Ifo-Fachmann Wohlrabe. "Der Optimismus der vergangenen Wochen ist hier komplett weg." So habe sich im Dienstleistungssektor insgesamt und auch im Handel die Stimmung eingetrübt. Im Bauhauptgewerbe stieg der Ifo-Index hingegen. Die Betriebe waren etwas zufriedener mit den laufenden Geschäften und blickten zuversichtlicher nach vorn als zuletzt.

"Wegen der Probleme in der Materialbeschaffung und deutlichen Preiserhöhungen beim Einkauf bleiben die Aussichten in den nächsten Monaten gedämpft", sagte allerdings Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa vom Bauverband ZDB. "Die Bauunternehmen werden nicht umhinkommen, die Baupreise entsprechend weiter anzupassen." Wohlrabe sieht hier eine breite Entwicklung: "Die Preiserhöhungen pflanzen sich quer durch die deutsche Wirtschaft fort." Laut Altmaier dürften sich jedoch einige der dämpfenden Faktoren aus dem ersten Halbjahr - wie Mangel bei Holz und Halbleitern, Kunststoffen und andere Produkten – "einpendeln" und das Wachstum weniger bremsen.

